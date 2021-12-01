Сан-Паулу, Бразилия, 1 декабря, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Губернатор Сан-Паулу Жоау Дориа попросил Научный комитет бразильского штата пересмотреть использование лицевых масок после подтверждения двух случаев заболевания вариантом вируса SARS-CoV-2 «Омикрон». Об этом пишет Prensa Latina.

Сан-Паулу

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Такое обращение может привести к отмене решения об освобождении населения от требования ношения масок на открытом воздухе. Изменение должно было вступить в силу 11 декабря, но теперь оно может быть отменено.

Дориа настаивает на том, что необходимо проявить осторожность и оценить этот новый элемент.

«Наше обязательство — это здоровье населения», — цитирует губернатора пресс-служба правительства штата.

В настоящее время 75,8% населения Сан-Паулу полностью вакцинировано, то есть имеет две дозы прививки.