Кишинёв, , 13:09 — REGNUM Пассажирский самолёт молдавской государственной компании Air Moldova, летевший рейсом Кишинёв — Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в столице Молдавии. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба авиакомпании.

Самолёт авиакомпании Air Moldova Igor Dvurekov

«Через 30 минут после взлёта экипаж заподозрил возможную техническую проблему, из-за чего в целях безопасности пассажиров было принято решение вернуться», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, борт совершил разворот и без происшествий вернулся в Кишинёвский аэропорт. Самолёт отправили на технический осмотр. Пассажиров отправили в Санкт-Петербург на другом самолёте.

Напомним, 2 ноября самолёт компании Wizz Air, вылетевший из Будапешта в Москву, совершил экстренную посадку в Киеве, после чего вернулся в венгерскую столицу. Причина не была названа. Пассажиры рейса смогли попасть в Москву на следующий день.