Нур-Султан, , 13:08 — REGNUM У аэропорта Петропавловска истек сертификат безопасности. В связи с этим рейсы по направлению в северный аэропорт Казахстана отменяют, передает информационное агентство Stan.kz.

На сайте авиакомпании QazaqAir появилось объявление об отмене рейсов в Петропавловск.

«В связи с приостановлением действия сертификата годности аэропорта Петропавловска с 1 декабря 2021 года авиакомпания QAZAQ AIR информирует об отмене всех рейсов (IQ437 и IQ438) в период с 1 декабря по 31 декабря 2021 года», — говорится в объявлении. Пассажирам предложили полный возврат стоимости билетов. Возврат осуществляется по месту приобретения билетов.

В августе авиакомпания QazaqAir возобновляла авиасообщение по маршруту Нур-Султан — Петропавловск и обратно.

Как отмечает местное издание, исчезли из расписания и ожидаемые международные рейсы по маршруту Петропавловск — Омск — Новосибирск, ранее запланированные на декабрь.

На сайте авиакомпании SCAT пока можно приобрести билеты по маршруту Туркестан — Петропавловск, но это, вероятно, скоро изменится, — заключает издание.