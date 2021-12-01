Кабул, , 13:06 — REGNUM Семья из афганской провинции Балх подтверждает сообщение о похищенииих ребенка неизвестными вооруженными лицами.

Давуд Ратиб, отец ребенка и начальник отдела гигиены окружающей среды в департаменте общественного здравоохранения Балха, сообщил «8 Собх», что его дочь была похищена около 7:30 утра во вторник, 30 нгоября, на улице «Красного Креста», в районе Корте Бохдив Мазари-Шарифе.

Девятилетнюю Седре похитили прямо у ворот школы «Балхика».

Отец ребенка сказал, что похитители с ним еще не связывались. Силовики провинции Балх пока не комментируют инцидент.

Девочка была похищена спустя два года после похищения другого ребенка в Балхе, Абдул Рауфа, судьба которого до сих неизвестна.