Орел, 1 декабря, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Уголовные дела о взятках в Орловском государственном институте экономики и торговли переданы на рассмотрение в суд, об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Перед судом предстанут 50-летняя жительница, обвиняемая в посредничестве в передаче взятки, а также 25-летний житель Орловского района, обвиняемый в даче взятки.

По версии следствия, обвиняемая в 2018 году договорилась с проректором ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт экономики и торговли», с которой была знакома, и студентом вуза о выставлении последнему положительных оценок по ряду учебных дисциплин, а также сдаче им итогового государственного экзамена и защите дипломной работы без фактической проверки знаний — за взятку.

В июне того же года 25-летний обвиняемый, полагает следствие, в здании вуза лично передал проректору 33 тыс. рублей.

В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу. В отношении проректора вуза суд ранее вынес обвинительный приговор.