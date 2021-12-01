Минск, , 13:05 — REGNUM Транзит грузов через Белоруссию можно перекрыть с разных сторон, и Александр Лукашенко не задумываясь сделает это, если его «будут «душить» поляки или ещё какие-то там». Об этом он заявил 30 ноября в интервью международному информационному агентству «Россия сегодня».

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В интервью гендиректору агентства Дмитрию Киселёву он сообщил о решимости заблокировать экспорт российских энергоносителей и других товаров, а также поставок Китая и Евросоюза в случае, если польские политики не смогут «взять свои куриные мозги в руки» и изменить отношение к официальному Минску. При этом Лукашенко констатировал безальтернативность белорусского транзитного коридора.

Лукашенко обратил внимание на войну в Донбассе, из-за которой, по его словам, закрыта граница с Россией и поэтому транзит через Украину невозможен. Транзит в обход Белоруссии через Прибалтику, отметил он, тоже невозможен.

«Через Прибалтику — надо на плечах носить, там же дорог нет — ты же знаешь, Дмитрий», — сказал Лукашенко, обращаясь к кивающему Дмитрию Киселёву.

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На сайте президента Белоруссии заявление Лукашенко в интервью Киселёву о якобы отсутствии в Прибалтике дорог изложено так: «Не налажено транзитное сообщение и через страны Прибалтики».