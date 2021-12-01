Оксфорд, Великобритания, , 13:03 — REGNUM Британская психоделик-поп группа Glass Animals переосмыслила заглавный сингл нового альбома новозеландской певицы Lorde «Solar Power» во время своего выступления для BBC Radio 1 Live Lounge. Запись концерта доступна на официальном канале BBC Radio 1 в YouTube.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Ранее на этой неделе Glass Animals удостоились первой в своей карьере номинации на премию «Грэмми», а теперь исполнили небольшой сет для BBC Radio 1, включивший в себя их главные хит за более чем 11-летнюю историю группы, добавив к ним кавер на «Solar Power».

Отметим, что британская группа может выиграть статуэтку «Грэмми» в номинации «Лучший новый артист», несмотря на то, что их дискография насчитывает уже три студийных альбом, последний из которых — «Dreamland» 2020 года — занял второе место в британском альбомном чарте, получив золотую сертификацию.