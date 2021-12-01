Москва, 1 декабря, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В США, Китае и странах Евросоюза уже давно поняли, что дефицит бюджета — это вообще не проблема. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что бюджет должен быть умеренно жестким и сбалансированным.

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«Что касается жесткой бюджетной политики, то во всем мире все поняли, что дефицит бюджета — это вообще не проблема, — сказал Делягин. — Например, США, Китай, страны Евросоюза. И люди, которые сегодня говорят о том, что бюджет должен быть сбалансирован, должны снова отправиться на первый курс вуза. Потому что это бред. Государство может брать взаймы. В ситуации, когда в мире накопились огромные объемы долгов, которые точно никто не вернет, государство может брать взаймы пропорционально своей геополитической влиятельности. Мы можем брать взаймы столько же, сколько могут брать японцы. Никаких проблем из-за этого не будет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин назвал условие проведения в РФ мягкой денежно-кредитной политики.