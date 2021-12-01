* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:03 — REGNUM Глава комиссии по чистке рядов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что с момента начала деятельности комиссии было уволено более 1100 членов движения.

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», глава комиссии по чистке рядов талибов Латифулла Хакими заявил, что на данный момент были уволены более 1100 человек, добавив, что среди них нет ни высокопоставленных командиров, ни губернаторов.

По вопросу начальника полиции Панджшера Хамида Хорасани, Хакими сообщил СМИ, что этот человек не был официально изгнан из рядов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Глава комиссии по чистке продолжил, что в связи с неожиданным падением Кабула перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в их ряды вошли «некомпетентные люди» и имели место нарушения, и по этой причине была создана комиссия по чистке для расследования жалоб людей.

Он также сказал, что эти люди были исключены из рядов движения по различным обвинениям, в том числе за сотрудничество с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), злоупотребление названием «Исламский Эмират» и преследование людей.

Хакими подчеркнул, что те, кто связан с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), будут привлечены к ответственности.

Латифулла Хакими, глава комиссии «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по чистке, на встрече с представителями службы безопасности и обороны в провинциях Кандагар, Гильменд, Забуль и Урузган заявил:

«Очистка рядов — первое основное условие выживания системы».