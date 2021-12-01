Санкт-Петербург, 1 декабря, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду, 1 декабря, приняло за основу законопроект, позволяющий приватизировать государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК»). Это один из двух крупнейших поставщиков тепловой энергии и горячей воды потребителям региона.

Gptek.spb.ru ГУП «ТЭК СПб»

Предложение о принятии такого законопроекта было внесено правительством Санкт-Петербурга еще в 2020 году. Согласно документу, ГУП «ТЭК» включается в программу приватизации государственного имущества Санкт-Петербурга на 2021 год.

Как предполагается, из ГУП «ТЭК СПб» сделают акционерное общество путем внесения госимущества в качестве вклада в уставный капитал нового АО. Банк России должен будет принять решение о выпуске акций, последует размещение этих акций в виде приобретения их Петербургом в лице комитета имущественных отношений Смольного. Таким образом, после приватизации «ТЭК» останется в собственности города, заверяют чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, к январю 2025 года большинство петербургских унитарных предприятий должны исчезнуть, этого требует федеральное законодательство для немонопольных сфер экономики. Согласно имеющемуся плану, к 2025 году в Петербурге продолжат функционировать за счет бюджетных средств лишь ГУП «Водоканал», ГУП «Петербургский метрополитен» и ГУП «АТС Смольного». Остальные же должны изменить организационно-правовую форму.