Москва, , 13:02 — REGNUM Для того чтобы в РФ можно было проводить мягкую денежно-кредитную политику, нужно ограничивать финансовые спекуляции, чем не хотят заниматься ни в Минфине РФ, ни в Банке России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал высказывание главы министерства финансов России Антона Силуанова о том, что «бюджет должен быть умеренно жестким, а денежно-кредитная политика должна быть более-менее мягкой».

Антон Силуанов Gaidarforum.ru

«Они с Набиуллиной валят друг на друга. И оба говорят неправду, — сказал Делягин. — Абстрактная мягкая денежно-кредитная политика действительно может привести к тому, что все деньги завтра окажутся на валютном рынке. И послезавтра у нас будет и гиперинфляция, и всё, что угодно. Поэтому необходимо ограничение финансовых спекуляций. И только ограничение финансовых спекуляций позволяет проводить мягкую денежно-кредитную политику. Но поскольку и Силуанов, и Набиуллина служат спекулянтам, то ни о каком ограничении финансовых спекуляций у них даже речи быть не может».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин назвал разрушительной ту политику, которую проводит Центральный банк РФ.

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