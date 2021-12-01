Париж, 1 декабря, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил, что государство возьмет на себя похороны 27 мигрантов, погибших в проливе Ла-Манш, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Однако, по словам главы МВД Франции, государство не возьмет на себя ответственность за репатриацию тел, если об этом попросят их семьи.

Гибель мигрантов разожгла напряженность между Францией и Великобританией.

Как сообщало ИА REGNUM, более 20 000 человек, застрявших в Марокко, были репатриированы во Францию специальными рейсами после решения о закрытии воздушной границы с Францией из-за пандемии.

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