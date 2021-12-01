1 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление бывшего командующего войсками США в Европе генерала Бена Ходжеса, который считает, что украинская армия не способна дать отпор российской армии.

Оксана Переможенко, , 14:17 — REGNUM Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что украинская армия не способна дать отпор российской армии. Об этом он заявил в интервью газете Gazeta.pl.

Потери Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам военного эксперта, лучшим исходом для Украины в случае возможного противостояния стало бы нанесение потерь, которые заставили бы российскую сторону отступить, однако сейчас украинские вооруженные силы к этому не готовы. Ходжес также добавил, что украинские солдаты за все годы подготовки не научились «манёвренной войне», хотя и проявляли «большое мужество и целеустремленность».

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Новость обсудили читатели издания Sharij.net в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие поддержали американского генерала, отметив, что он говорит об очевидных вещах. Иные также отметили, что американская сторона позиционирует возможную войну Украины с Россией чуть ли не как неизбежность.

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«Он прав», — отреагировала Olga K.

«Украина потерпит поражение в вымышленной ее руководством войне. Иронично», — добавил Виталий Валериевич О.

«Я думаю, что генерал будет жестоко обманут в своих надеждах — войны не будет», — отметил Александр Ш.

Бен Ходжес (сс) U.S. Army Europe

«Один трезвый человек нашёлся», — иронизирует Прокоп К.

«Вот это новость, интересно, а есть те, кто верит в обратное? Очень надеюсь, что войны никакой не будет», — написал Игорь С.

«А кто готов воевать с Россией?» — недоумевает Александр Ч.

«А война уже как факт представляется? Типа других вариантов не существует?» — не понимает Александр Д.

«Ну какая война?.. У Украины по всему периметру нет ни одного государства, с кем она не испортила отношения. Дурдом сам, по своей воле, сел на изоляцию. Темпы разрушения самих себя впечатляют. На горизонте отчетливо виден «погост» этой недостраны. И самое главное — всё сами. Всё рушат по своей собственной воле, сопровождая это завыванием гимна и плясками. Все кругом просто ждут», — отметил Aleksei R.

«Для этого надо быть генералом и окончить военную академию, чтобы это понять?» — задался вопросом Василий Ч.

«Ну прямо даже не капитан Очевидность, это… адмирал ясен… [пень]», — смеется Юра П.

«Только хотел написать «наверно, бывший», зашёл почитать, а точно — бывший. Там только бывшие умные», — отметил Алексей Д.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Амеры мечтают, чтобы РФ напала, так как это будет очередной повод для санкций, заморозка «Северного потока — 2», например… и Запад все бы сделал, чтобы Россия завязла в этой войне поглубже и надольше», — написал Николай П.

«Это всем нормальным понятно, что сами-то они воевать не будут, стравят и руки потирать начнут», — ответила ему Ирина П.

«Это какой-то неправильный генерал», — с сарказмом подытожила Катерина Г.

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