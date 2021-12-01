Москва, 1 декабря, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В России наиболее поражённые ВИЧ-инфекцией регионы России — это Урал, Поволжье, Сибирь, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Об этом сегодня, 1 декабря, заявил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, передаёт ТАСС.

jacinta lluch valero 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом

Также по его словам, сложная ситуация с ВИЧ-инфекцией наблюдается в Москве. С начала 2021 года в России выявлено порядка 54 тыс. новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). За это период умерли порядка 23 тысяч человек.

«Всего за весь период наблюдения в России выявлены более 1,5 млн случаев заражения ВИЧ-инфекцией, более 400 тыс. человек умерли. Большая часть заражений (70%) происходит половым путем в основном среди людей в возраст 30−40 лет», — привёл цифры Покровский.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России с 25 ноября проводится Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

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