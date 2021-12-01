Киев, , 13:00 — REGNUM Прекратить вооружённый конфликт в Донбассе без прямых переговоров с Россией невозможно. Об этом 1 декабря в ходе выступления в Верховной раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны.

Зеленский Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

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«Мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией», — подчеркнул глава государства, добавив, что сегодня это признали уже все внешние партнёры Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна говорить с Россией, зная, что у страны «сильная и мощная армия» и кроме этой армии Украину никто не защитит.

Украинский лидер подчеркнул, что не боится прямого диалога с Россией.

«Мы не боимся прямого диалога. Мы знаем, кто из европейских стран поддерживает Украину, это правда, и благодарны им. Мы знаем, кто из европейских стран делает вид, что поддерживает Украину и нашу независимость», — добавил Зеленский.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия неоднократно заявляла, что не является стороной военного конфликта в Донбассе. Как отметил президент России Владимир Путин, Запад продолжает дежурно обвинять Россию, ДНР и ЛНР в нарушении Минских соглашений, при этом не указывая конкретных нарушений. А вот военная активность Украины, в частности, использовании в зоне конфликта турецких беспилотных ударных аппаратов «Байрактаров», напротив, по его словам, прямо противоречит Минским соглашениям.

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