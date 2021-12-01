Казань, , 13:14 — REGNUM В Татарии возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого один человек погиб и 21 пострадали. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства, приведшие к аварии, и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Эмблема СКР

Утром 1 декабря в Елабужском районе Татарии водитель автобуса «КамАЗ-Марко Поло», перевозивший группу рабочих одного из предприятий, совершил столкновение со стоявшим на обочине грузовиком Mercedes. В результате ДТП погиб пассажир автобуса и 21 человек, в том числе водитель пострадали.

Возбуждено уголовное дело по «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), ч.3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

ИА REGNUM напоминает, 1 декабря в 06:30 на 9-м км автодороги Елабуга — Гари — Абалач водитель вахтового автобуса совершил наезд на припаркованную у обочины фуру.

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