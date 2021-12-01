Новосибирск, 1 декабря, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Строители приступили к монтажу наружных площадок на главной арене нового ледового дворца в Новосибирске. На них будет размещаться основное холодильное оборудование. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Правительство Новосибирской области Многофункциональная ледовая арена в Новосибирске

Напомним, в октябре началось обустройство ледового корта тренировочной арены размером 60 на 30 метров. Сегодня поле готово для заливки льда. На очереди — большая арена аналогичных габаритов.

Кроме того, на объекте продолжается монтаж фальцевой кровли и фасадов, остекление витражных систем на основной арене, заливка монолитных гребенок и лестниц, монтаж металлических конструкции фасада основной арены, установка систем теплоснабжения на малых аренах.

На завершающей стадии — установка оборудования индивидуального теплового пункта.