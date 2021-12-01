Брюссель, 1 декабря, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Пятый пакет санкций против властей Белоруссии одобрили послы 27 стран — участниц Европейского союза. Об этом 1 декабря сообщил источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Послы ЕС на встрече сегодня утром одобрили пятый пакет санкций, который включает около 25 физических и юридических лиц», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября белорусский президент Александр Лукашенко обвинил Евросоюз в «удушении Белоруссии».