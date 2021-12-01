Москва, 1 декабря, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Личному составу Вооруженных сил России позволят отдохнуть в предновогодние дни 29 и 30 декабря, взамен военных призовут к службе в субботние дни 18 и 25 декабря. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил 1 декабря на селекторном совещании.

Дарья Драй ИА REGNUM 31 декабря

Глава минобороны заявил, что подписал приказ о предоставлении личному составу выходных дней 29 и 30 декабря. Шойгу при этом потребовал поддерживать в войсках необходимый уровень боевой готовности, правопорядка и дисциплины.

«Взамен поработаем 18 и 25 декабря», — сказал Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны поручил командному составу ВС РФ обеспечить высокий темп боевой учёбы в войсках.

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