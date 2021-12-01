Бразилиа, , 12:57 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару 30 ноября вступил в «Либеральную партию» (Partido Liberal), от которой он будет баллотироваться на переизбрание в октябре следующего года. Об этом сообщает южно-атлантическое новостное агентство MercoPress.

Жаир Болсонару Kremlin.ru

Либеральная партия является частью так называемого «центра», группы консервативных партий, которые вместе контролируют Конгресс Бразилии.

Болсонару был избран президентом в 2018 году в качестве кандидата от Социал-либеральной партии (PSL), но отказался от членства два года назад. Позже глава государства и его сыновья организовали движение под названием «Альянс за Бразилию», которое не получило достаточной поддержки (подписей), чтобы избирательные органы признали его партией.

«Мы уже удалили левых из Бразилии, и мы не хотим, чтобы они возвращались», — сказал Болсонару.

«Либеральная партия является будущим Бразилии», — добавил он.