Москва, , 12:55 — REGNUM Субсидии из бюджета — это попытка хоть как-то компенсировать последствия той политики, которую проводит руководитель Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал слова Набиуллиной о том, что «если мы хотим больше программ субсидирования, помощи через бюджет», то «будет чуть более жесткая денежно-кредитная политика».

Михаил Делягин Politikus.ru

«Она путает причину со следствием, — сказал Делягин. — Дело в том, что субсидии из бюджета вызваны ухудшением конъюнктуры, а ухудшение конъюнктуры вызвано жесткой денежно-кредитной политикой. То есть субсидии из бюджета — это попытка хоть как-то компенсировать разрушительные последствия политики гражданки Набиуллиной. Но она пытается представить ситуацию так, что кому-то хочется платить субсидии из бюджета, и ради этого она ужесточает денежно-кредитную политику».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, почему ЦБ РФ не сможет снизить инфляцию, ужесточая свою политику.

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