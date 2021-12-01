Астрахань, , 12:55 — REGNUM В Астраханской области глава Линейнинского сельсовета подозревается в мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СК РФ по региону.

Соль техническая all.biz

По версии следствия, глава муниципального образования потребовал от местного жителя передать ему 110 тысяч рублей. За это чиновник пообещал жителю избежать ответственности за незаконную добычу технической соли из озера Камышовое.

На основании материалов регионального УФСБ было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводится расследование.