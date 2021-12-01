Москва, , 12:55 — REGNUM Москва рассматривает отъезд российских дипломатов из Соединенных Штатов как высылку, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия и США Mil.ru

Ранее Вашингтон потребовал, чтобы из Соединенных Штатов до 30 января 2022 года уехали 27 российских дипломатических работников.

В свою очередь Захарова заявила, что к 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США в Москве, которые находятся в командировке свыше трех лет.

«Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Вашингтон не имеет полномочий диктовать параметры отъезда и прекращения командировок дипломатов РФ.