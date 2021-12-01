Москва, 1 декабря 2021, 12:55 — REGNUM Москва рассматривает отъезд российских дипломатов из Соединенных Штатов как высылку, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Вашингтон потребовал, чтобы из Соединенных Штатов до 30 января 2022 года уехали 27 российских дипломатических работников.
В свою очередь Захарова заявила, что к 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США в Москве, которые находятся в командировке свыше трех лет.
Захарова подчеркнула, что Вашингтон не имеет полномочий диктовать параметры отъезда и прекращения командировок дипломатов РФ.