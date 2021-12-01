Иркутск, 1 декабря, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Житель Иркутска попытался подорвать кабину лифта вместе с соседом при помощи самодельного взрывного устройства. Подробности инцидента, произошедшего накануне, 30 ноября, в жилом доме на улице Маршала Конева областного центра сообщает территориальное СУ СКР.

Pixabay.com Лифт

По словам следователей, находившийся в лифте мужчина получил различные телесные повреждения, его доставили в больницу. Подозреваемый — 50-летний мужчина, живущий в одной из квартир в этом подъезде, задержан. Местные СМИ сообщают, что причиной конфликта стал сильный шум во время ремонта. В его квартире и гараже провели обыски. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении фигуранта под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, сора между соседями в Чите 17 февраля 2021 года привела к трагедии. Шум от ремонта в квартире, где проживает многодетная семья, вывел из себя мужчину. Недовольный гражданин, изрядно выпив, пошёл выяснять отношения, прихватив оружие 12-го калибра. Выстрел в закрытую входную дверь соседей не оставил шансов ребёнку: полученное огнестрельное ранение грудной клетки и головы оказалось смертельным.

Читайте также: В Чите вынесен приговор мужчине, расстрелявшему ребёнка