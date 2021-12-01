Баку, , 12:53 — REGNUM Крушения вертолёта МИ-17 Погранслужбы Азербайджана произошло во время приземления. Об этом 1 декабря рассказал журналистам телеканала Real TV выживший после аварии подполковник Эмиль Джафаров.

Вертолет (сс) Antonio Lapa

«Крушение произошло во время манёвра приземления. Никакой неисправности не ощущалось», — сказал Джафаров.

Офицер сообщил, что его выбросило из вертолёта во время удара МИ-17 о землю. У Джафарова сломана рука, у него также ушиб ноги. Он подчеркнул, что нарушений во время полёта не было, транспорт рассчитан на перевозку 24 человек.

Другой выживший в аварии офицер, капитан Рамин Адилов сообщил, что вертолёт неожиданно потерял управление. В при этом он отметил, что внешнего вмешательства при аварии не было.

«Машина рухнула с высоты и ударилась о землю. Все заняло буквально секунды. Когда я пришел в сознание, то увидел, что я уже в больнице», — рассказал Адилов.

Напомним крушение вертолёта в Азербайджане произошло днём 30 ноября. Это случилось во время учебных полётов с аэродрома Гарахейбат в Хызынском районе республики. В результате аварии погибли 14 человек, двое получили ранения.

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