Омск, 1 декабря, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Омской области идёт заготовка сосен и елей к новогодним праздникам. Законность вырубки хвойных деревьев контролируется управлением лесного хозяйства. Об этом сообщили региональные власти.

Цитата из м/ф «Щелкунчик». реж. Борис Степанцев.1973. СССР Новогодняя елка

Уточняется, что сосны, пихты и ели специально для этих целей не выращиваются, но активно ведется лесовосстановление, в рамках которого высаживаются именно хвойные породы. По достижении определенного возраста посадки нуждаются в рубках. Именно к Новому году приурочены рубки ухода в молодняках.

В 2020 году лесхозы реализовали примерно 20 тыс. деревьев. В 2021 году планируют заготовить около 30 тысяч новогодних елок. Стоимость новогодней сосны в лесхозах варьируется от 200 до 400 рублей в зависимости от размера и места заготовки. Нарушителю же лесного законодательства каждое срубленное дерево обойдется в 5,5 тысяч рублей, а за две спиленных елки грозит уголовная ответственность по статье 260 УК РФ.