Алжир, , 12:51 — REGNUM Партия «Фронт национального освобождения» и её союзник — «Национальное демократическое объединение» получили большинство на выборах в местные органы самоуправления, прошедшие в Алжире во вторник 30 ноября.

Как заявил глава избирательной комиссии Мохаммед Шарфи, две партии, поддерживающие действующее правительство страны, получили большинство мест в 58 региональных ассамблеях Алжира. Явка на выборах составила 34−36%.

Ввиду того, что ни одна из партий не получила подавляющего большинства, обе партии могут начать переговоры о формировании коалиции.