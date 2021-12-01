Москва, 1 декабря, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Сотрудники американского посольства, находящиеся в Москве более трёх лет, должны покинуть Россию до 31 января 2022 года. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 1 декабря, комментируя высылку российских дипломатов из США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

27 российских дипломатических работников, как сообщало ИА REGNUM, обязаны уехать из США до 30 января 2022 года. В Москве требование властей США к дипломатам рассматривают именно как высылку, на это последует соответствующая реакция, отметила Захарова.

«К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве свыше трех лет», — сказала официальный представитель МИД.

По её словам, подобную игру России навязали США, когда в 2020 году установили трехлетний лимит на длительность командировок для российских дипломатов. Если до 1 июля 2022 года Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не согласится на компромисс, Россию придётся покинуть соразмерному количеству дипломатических работников США.

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