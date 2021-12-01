Кострома, 1 декабря 2021, 12:55 — REGNUM Жители Костромской области просят установить защитные ограждения от лосей вдоль дорог, проходящих через лес. Соответствующая петиция направлена в адрес губернатора региона Сергея Ситникова и директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Беляева.
Авторы обращения полагают, что в отдельных случаях избежать столкновения с диким животным невозможно даже при соблюдении скоростного режима. Знаки, выставленные на особо опасных участках трасс, не могут исключить возможность аварии.
По информации профильного департамента с начала 2021 года в Костромской области произошло 38 ДТП с лосями, в них были ранены 10 человек, трое погибли. Для сравнения, в 2020 году было зарегистрировано больше аварий — 53, в 2019 году — 29. Наиболее часто столкновения автомобилей с животными происходят на направлениях Кострома-Волгореченск и Кострома-Судиславль.
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