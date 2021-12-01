Кострома, 1 декабря, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Жители Костромской области просят установить защитные ограждения от лосей вдоль дорог, проходящих через лес. Соответствующая петиция направлена в адрес губернатора региона Сергея Ситникова и директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Беляева.

Пресс-служба Упрдор «Северо-Запад» Сбитый лось

Авторы обращения полагают, что в отдельных случаях избежать столкновения с диким животным невозможно даже при соблюдении скоростного режима. Знаки, выставленные на особо опасных участках трасс, не могут исключить возможность аварии.

«Абсолютно каждый день, проезжая по трассе, можно встретить диких животных. По автодорогам Кострома-Красное-на-Волге и Кострома-Иваново стало очень страшно ездить. Ты не понимаешь, в какой момент может случиться ДТП, едешь как в «последний путь», даже снижая скорость до 50 км/ч. На трассах установлены знаки, но они не защищают ни водителей, ни животных от дорожно-транспортного происшествия. Для того чтобы обезопасить водителей и животных от травм и гибели под колесами транспортных средств, необходимо установить защитные ограждения от выхода лосей вдоль особо опасных участков, проходящих через лес» , — говорится в петиции.

По информации профильного департамента с начала 2021 года в Костромской области произошло 38 ДТП с лосями, в них были ранены 10 человек, трое погибли. Для сравнения, в 2020 году было зарегистрировано больше аварий — 53, в 2019 году — 29. Наиболее часто столкновения автомобилей с животнымипроисходят на направлениях Кострома-Волгореченск и Кострома-Судиславль.