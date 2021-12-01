Москва, , 12:47 — REGNUM Линию жестких ответных мер надо продолжать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 1 декабря, комментируя высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой о высылке американских дипломатов.

МИД Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Захарова заявила, что до 31 января 2022 года Россию должны покинуть все американские дипломаты, которые находятся в стране дольше, чем три года.

«Трёхлетнее» правило было введено США, и если до лета 2022 года Вашингтон от него не откажется, последуют новые высылки, добавила Захарова.

«Рассуждая о количестве дипломатического состава США и России на территории противоположной стороны, важно понимать, что американцам у нас работать хотя и сложно, но всё ещё возможно, в то время как в США возможности нормальной дипломатической деятельности для наших дипломатов сведены к нулю — там антироссийская паранойя зашкалила.

Всё говорит о том, что урезонить американцев не удастся. Подвинуть их с их позиции могут только её ощутимые неудобства в силу наших ответных действий. Мы же к неудобствам адаптируемся лучше.

Взглянем на это с более широкой международной точки зрения. Ни для кого в мире не сюрприз, что США давят на Россию всеми возможными средствами. Удивляются в других странах скорее последовательному отпору, который на это давление даёт наша страна. Мы на этой «картинке», транслируемой вовне, зарабатываем большее уважение — на самом деле, в мире больше не любят американцев, а не нас.

Итак, взятую линию жестких ответных мер надо продолжать. Это является свидетельством того, что Россия не попятится и в других вопросах», — отметил Михаил Демурин.