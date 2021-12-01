Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM В Ленинградской области за сутки от снега и наледи очищено 23 тыс. км региональных автомобильных дорог и обочин. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству (КДХ).

Уборка снега на дорогах Ленобласти Lenobl.ru

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Второй день снегопадов принес усиление ветра, метель и постепенно понижение температуры воздуха. В первый день календарной зимы в Ленинградской области снежная погода сохранится, дорожники просят автомобилистов соблюдать скоростной режим, пропускать спецтехнику и машины экстренных служб.

«На обработку региональных дорог было использовано 450 тонн чистой соли, круглосуточно на линии трудятся свыше 400 единиц спецтехники», — рассказали в КХД.

Работы по уборке трасс не прекращаются, «горячая» линия дорожников — 8 (812) 251-42-84 — продолжает принимать звонки автомобилистов. На «горячую» линию «Ленавтодора» и в официальный инстаграмм областных дорожников — @dorogi_lo— поступило 83 заявки от водителей.

Напомним, в понедельник 29 ноября по указанию главы региона Александра Дрозденко в регионе был создан «Снежный штаб». Он будет работать в течение всего зимнего периода 2021−2022 года. В него, помимо глав районных администраций, вошли комитеты по дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу области и государственная жилищная инспекция.

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