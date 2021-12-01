Москва, 1 декабря, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Задачу командному составу Вооружённых сил России по обеспечению высокого темпа боевой учёбы в войсках поставил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он заявил об этом 1 декабря на селекторном совещании.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Обращаю внимание командиров всех уровней на необходимость поддержания интенсивности боевой учебы», — сказал глава Минобороны РФ.

В то же время, Шойгу указал на то, что подготовительные мероприятия к новому учебному году, начавшемуся в ВС России с 1 декабря, реализованы полностью.

«С офицерами, сержантами проведены сборы и инструкторско-методические занятия. Выполнены ремонт и обслуживание полигонного оборудования. Вооружение, военная и специальная техника переведены на зимний режим эксплуатации. Созданы требуемые запасы материально-технических средств», — уточнил он.

При этом министр обороны России добавил, что для снижения риска распространения COVID-19 все мероприятия необходимо проводить в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Восточном военном округе (ВВО) с началом нового учебного года стартовала поэтапная подготовка к стратегическим учениям «Восток-2022».