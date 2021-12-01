Москва, 1 декабря, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Основная масса жителей России (74%) никуда не поедут и проведут новогодние праздники дома. Об этом свидетельствует исследование компания Ipsos.

(сс)Falkenpost Новый год

Собираются провести новогодние каникулы на даче 6% опрошенных, поехать в путешествие по России — ещё 6% респондентов.

В туры за границу отправятся лишь 1,6% участников опроса. Пока не определились с планами на Новый год 13% граждан.

Онлайн-опрос проведен 14−16 ноября 2021 года. Опрошены 1987 граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый пятый (19%) опрошенный будет работать в новогодние каникулы.

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