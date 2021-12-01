Пермь, , 12:44 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении бывшего главного бухгалтера строительной фирмы. Женщину признали виновной в присвоении крупной суммы денег с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

В суде Prokuror-kaluga.ru

По данным ведомства, женщина, работая главбухом в строительной компании устроилась по совместительству на аналогичную должность в транспортную фирму. В период с июня 2016 по июль 2017 года пермячка систематически совершала хищение денег. Бухгалтер для совершения преступления использовала электронно-цифровую подпись директора, вверенную ей для осуществления должностных обязанностей. В результате платёжные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета строительной компании были отправлены на расчетный счет подконтрольной ей транспортной фирмы, а затем — на банковский счет злоумышленницы. Ущерб строительной фирме составил 1,7 млн рублей.

Суд приговорил экс-главного бухгалтера к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания исправительной колонии общего режима. Кроме того, женщина оштрафована на 35 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.