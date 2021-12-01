Бишкек, , 12:42 — REGNUM В Киргизии максимальный срок, на который граждане могут брать займы в рамках программ государственного ипотечного кредитования, увеличивается с 15 до 25 лет. Соответствующий закон подписал сегодня, 1 декабря, президент Садыр Жапаров.

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В администрации главы государства считают, что это позволит повысить доступность жилья и создаст условий для закрепления высококвалифицированных трудовых ресурсов на местах.

Также закон предусматривает, что условия предоставления ипотечного кредитования за счет средств инвесторов и международных доноров, регулируются международными соглашениями.

«Это значительно облегчит условия жилищного ипотечного кредитования в республике», — утверждает пресс-служба президента Киргизии.

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