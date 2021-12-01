Москва, , 12:41 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку преследованию на Украине заместителя командующего Тихоокеанским флотом РФ Дениса Березовского. Об этом сообщается на сайте СКР.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

«(Бастрыкин) поручил следователям центрального аппарата начать доследственную проверку по указанным обстоятельствам и дать им правовую оценку с точки зрения действующего законодательства и норм международного права», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при наличии оснований будет возбуждено уголовное дело о незаконном уголовном преследовании Березовского.

Как сообщало ИА REGNUM, «обвинительный акт» в отношении вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом России Дениса Березовского направила в суд так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым», созданная на Украине. Заявление было опубликовано 1 декабря пресс-службой украинского «ведомства».

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