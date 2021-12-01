Бастрыкин поручил дать оценку преследованию замглавкома ТОФ РФ на Украине
Москва, 1 декабря, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку преследованию на Украине заместителя командующего Тихоокеанским флотом РФ Дениса Березовского. Об этом сообщается на сайте СКР.
В ведомстве добавили, что при наличии оснований будет возбуждено уголовное дело о незаконном уголовном преследовании Березовского.
Как сообщало ИА REGNUM, «обвинительный акт» в отношении вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом России Дениса Березовского направила в суд так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым», созданная на Украине. Заявление было опубликовано 1 декабря пресс-службой украинского «ведомства».
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