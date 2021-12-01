Курган, , 12:41 — REGNUM В Курганской области 1 декабря в связи с гололёдом отменили занятия для школьников, обучающихся во вторую смену, а также в учреждениях дополнительного образования. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Гололёд в Чебоксарах ИА REGNUM

В районах, где прошли ледяные дожди, при сохранении гололедицы занятия будут отменены и далее.

Соответствующие решения также по ситуации должны быть приняты по занятиям в школах искусств и спортивных секциях. Кстати, решение об отмене 1 декабря занятий второй смены для детей в школах, учреждениях допобразования и спорта уже принято в Кургане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе после ледяных должей образовалась скользкая корка на дорогах. Поэтому было принято решение об отмене движения автобусов, а также на, а также на автомобильных трассах федерального значения

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