Курган, 1 декабря, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Курганской области 1 декабря в связи с гололёдом отменили занятия для школьников, обучающихся во вторую смену, а также в учреждениях дополнительного образования. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

ИА REGNUM Гололёд в Чебоксарах

В районах, где прошли ледяные дожди, при сохранении гололедицы занятия будут отменены и далее.

Соответствующие решения также по ситуации должны быть приняты по занятиям в школах искусств и спортивных секциях. Кстати, решение об отмене 1 декабря занятий второй смены для детей в школах, учреждениях допобразования и спорта уже принято в Кургане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе после ледяных должей образовалась скользкая корка на дорогах. Поэтому было принято решение об отмене движения автобусов, а также на, а также на автомобильных трассах федерального значения