Москва, 1 декабря, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Инфляция в России вызвана немонетарными факторами, и те методы, которые применяет ЦБ РФ для того, чтобы ограничить ее рост, дадут обратный результат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил экономист, зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что «инфляцию можно снизить за два-три года», но понадобится время для того, чтобы завоевать доверие и чтобы «инфляционные ожидания были заякоренными».

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Делягин

«Набиуллина не может не знать, что в развитых странах инфляция сейчас высокая. Поэтому все эти разговоры про доверие — это сказки. Сегодняшняя инфляция к доверию отношения не имеет. Странно, если Набиуллина этого не знает, — сказал Делягин. — Кроме того, у нас инфляция вызвана не монетарными факторами. Есть два принципиально разных состояния экономики. Если денег слишком много, то инфляция носит монетарный характер и для ограничения инфляции нужно ужесточить финансовую политику. Но у нас создан искусственный денежный голод. Денег не хватает».

Как полагает Делягин, в этой ситуации ужесточать финансовую политику бессмысленно.

«Более того, это способствует усилению инфляции, потому что чем выше процентная ставка Банка России, тем дороже кредит и тем выше издержки тех, кто может позволить себе этот кредит, — сказал Делягин. — И эти издержки в условиях произвола монополий фактически перекладываются на цены — то есть на потребителей. Поэтому, когда Набиуллина говорит о том, что она борется с инфляцией, она говорит неправду. Она, наоборот, провоцирует инфляцию. Борьба с инфляцией методами ужесточения финансовой политики в условиях денежного голода — это то же самое, что лечить дистрофика от ожирения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин рассказал, по какому принципу действует Центральный банк РФ.