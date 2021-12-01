Пенза, 1 декабря, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Пензенской области зарегистрированы первые случаи гриппа, в том числе свиного. Об этом в эфире телеканала «Россия 24. Пенза» заявила заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьева.

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«К большому несчастью, и в нашем регионе один случай среди детского населения выявлен. Грипп очень быстро распространяется не только среди детского, но и среди взрослого населения. У нас сейчас двое взрослых людей тоже с подозрением на грипп. Они проходят дифференциальную диагностику по утверждению штамма гриппа. У ребенка как раз выявлен вот этот грипп, который не очень легко протекает H1N3. Это свиной грипп. Степень его контактов сейчас устанавливается», — пояснила спикер.

Рост заболеваемости гриппом в Пензенской области, по словам Воробьевой, ожидается ближе к февралю 2022 года. Жителям рекомендуют пройти вакцинацию от данного инфекционного заболевания в ближайшее время.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 28 ноября иммунизацию против гриппа прошли 503 154 жителя Пензенской области, из них 109 588 детей. Удельный вес привитых против гриппа составляет более 41%.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области суммарная заболеваемость ОРВИ превышает эпидпорог на 23,1%.

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