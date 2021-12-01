Иркутск, 1 декабря, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Уровень воды в озере Байкал опустился до нормальной подпорной отметки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росводресурсов, на заседании межведомственной рабочей группы установлены новые режимы работы Иркутского гидроузла.

Kirsten Buerger Байкал

Так, с 4 по 31 декабря расход будет составлять от 2,4 до 2,5 тыс. кубометров в секунду с поэтапным снижением до 1,6 тыс. кубометров. Приток к озеру оставался повышенным с мая 2021 года, в четвёртом квартале он составляет 700−900 кубометров в секунду, что в разы выше нормы.

«Фактический приток в июле, по данным Росгидромета, составил 148% нормы, в августе — 135% нормы, в сентябре — 155% нормы, в октябре — 195% нормы и стал наибольшим за весь период наблюдений», — отметили в агентстве.

В сентябре-октябре Иркутский гидроузел сбрасывал до 3,6 тыс. кубометров в секунду. Тем не менее, к 22 сентября Байкал достиг максимальной отметки в 457,23 метра, превысив критическую отметку. Спустя неделю уровень воды начал падать и к настоящему времени опустился до 456,98 метра. По данным управления МЧС по Иркутской области, 1 декабря 2020 году уровень озера составлял 456,87 метра.