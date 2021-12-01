Архангельск, , 12:37 — REGNUM Депутаты Архангельского областного собрания приняли проект бюджета на трехлетний период в первом чтении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе парламента.

Бюджет Андрей Грук, ИА Красная Весна

Доходы областного бюджета на 2022 год по прогнозу составят 112,9 миллиарда рублей, расходы — 120,8 миллиарда рублей. Дефицит бюджета оценивается в 7,8 млрд рублей. На 2023 год доходы спрогнозированы в сумме 113,1 млрд рублей, на 2024 год — 117 млрд рублей. Расходы на 2023 и 2024 годы запланированы в размере 116,4 млрд рублей и 118,2 млрд рублей соответственно.

Согласно проекту бюджета, налоговые и неналоговые доходы на 2022 год спрогнозированы в объеме 77 млрд рублей, что на 6,1 млрд рублей или на 9% выше плановых показателей текущего года. При этом собственные доходы составляют более 68% всех доходов областного бюджета.

Большую часть расходов составят траты на социальную сферу — 60%. На поддержку семей с детьми направят 7,5 млрд рублей, это на 900 млн рублей или на 13% больше по сравнению с 2021 годом.

Ко второму чтению региональные власти по рекомендации депутатов должны предусмотреть в бюджете дополнительные средства на ряд социально значимых статей. В их числе — увеличение финансирования на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, на приобретение медицинского оборудования, ремонты учреждений здравоохранения, социальной сферы и культуры, на жилье для детей-сирот. Кроме того, предложено увеличить объем финансирования на субсидирование пассажирских перевозок воздушным и железнодорожным транспортом, благоустройство общественных территорий в муниципалитетах, на поддержку производителей молока и общественных инициатив и другие направления.