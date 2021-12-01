Москва, , 12:36 — REGNUM Бесплатный доступ к сайтам госорганов в России — это очень резонансная инициатива и касается почти всего взрослого население страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Госуслуги Mosreg.ru

«Социально значимых онлайн-ресурсов в России сегодня порядка 400, по оценкам экспертов их доля в общем мобильном трафике составляет почти 15%.

Но говорить о каком-то качественном прорыве пока очень рано. Пока такая щедрость государства выльется недополученной прибылью интернет-провайдеров и операторов сотовой связи.

В 2020 году они оценивали свои потери в размере 150 млрд рублей, но и эта сумма кажется очень завышенной. Тарифы мобильной связи в России одни из самых дешевых и доступных в мире, поэтому 3,5 тысячи операторов связи, работающих в России, в накладе точно не будут.

Они и так на интернете мало зарабатывают, предлагая услуги подключения к паутине в пакет к профильным сервисам.

Очень интересно, что в России проникновение онлайн среди взрослого населения составляет почти 100%, интернетом пользуется сегодня порядка 125 млн человек и почти 100 млн из них заходит в социальные сети.

Прогресс не стоит на месте, и вполне возможно, что бесплатный доступ к интернету в России станет реальность для всех граждан уже через несколько лет. России как космической державе такой проект осуществить несложно.

Россия в этом плане только укрепит свои позиции как цифровая держава, а операторам связи давно пора зарабатывать не подключением к сетям, а продажей трафика и онлайн-контента.

Российским властям и участникам рынка хорошо бы задуматься над расширением списка значимых ресурсов для обеспечения бесплатного онлайн-доступа к ним.

В этот список могли бы войти авторитетные ресурсы о науке и культуре, спорте и политике, а также порталы региональных органов власти», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 декабря в России. вступил в силу зЗакон о доступе граждан к социально значимым сайтам на бесплатной основе.

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