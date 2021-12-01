Каменск-Уральский, Свердловская область, 1 декабря, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Свердловчанина будут судить за гибель двух человек. Мужчина на автомобиле сбил пожилую женщину с ребенком. Они переходили дорогу по пешеходному переходу, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Пешеходный переход

ДТП произошло 18 августа 2021 года в городе Каменске-Уральском. Мужчина допустил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу согласно правилам дорожного движения. Автомобилист превысил скоростной режим почти в два раза. Вместо положенных 40 км/ч он разогнался до 80.

От полученных травм пожилая женщина и восьмилетний ребенок скончались на месте происшествия. Дело направили в суд. Свердловчанину грозит до семи лет лишения свободы.