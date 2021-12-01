Москва, , 12:36 — REGNUM На фоне весьма непростой, волатильной ситуации, которая в настоящее время складывает на международной арене, у России есть только один путь — продолжать системно работать над укреплением своего суверенитета во всех сферах. Об этом 1 декабря в ходе выступления на форуме мировой политики в МГУ заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mgimo.ru

«В таких условиях не видим альтернативы системной работе по укреплению суверенитета Российской Федерации в экономике, внутренних и внешних делах, включая сокращение зависимости от иностранных платежных систем и технологий», — цитирует «Интерфакс» дипломата.

Он также подчеркнул, что Россия как ответственный участник международного сообщества, постоянный член Совета Безопасности ООН и одна из двух крупнейших ядерных держав видит свою задачу в том, чтобы «продвигать позитивную и конструктивную международную повестку дня, содействовать плавному прохождению мировым сообществом нынешнего периода турбулентности».

«Этого можно добиться посредством заключения самых широких договорённостей о рамках мирного сосуществования и прагматичного сотрудничества государств на основе общепризнанных принципов и норм международного права при центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций», — подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, ООН должна оставаться оставалась стержневым элементом системы международных отношений.