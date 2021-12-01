Ростов-на-Дону, , 12:41 — REGNUM Украина, по сути, готовится к войне не с Донецкой и Луганской народными республиками, а с Россией. Так прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM сообщение о том, что Украина стянула половину армии к Донбассу, и фактический отказ Киева от Минских соглашений главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Украина в своём законопроекте «Об основах государственной политики переходного периода» чётко и понятно прописывает, что ничего из Минских соглашений реализовано не будет, а, напротив, ряд пунктов Минских соглашений отменяется данным законопроектом. Я думаю, что после принятия данного закона Россия должна выступить инициатором об отмене Минских соглашений, потому как одна из стран-участниц отказывается от их реализации. Почему Россия? Потому что данным законопроектом воедино связывается вопрос Донбасса, вопрос Крыма и Севастополя, вопрос территориальных вод Азовского моря. Украина говорит о том, что это всё часть одного процесса. Позиция России в том, что объединять эти процессы нельзя. С этим согласны и страны Европы, которые понимают, что вопросы Донбасса и Крыма в точки зрения текущего состояния объединению не подлежат. При этом Украина пытается сказать европейским партнёрам, что планируется решать вопрос в том формате, в котором Киеву удобно», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Антон Бредихин обратил внимание на то, что Россия упоминается в документе чуть ли не чаще, чем Украина. При этом России война не объявляется, она представляется страной, которая якобы контролирует территорию Донбасса и проявляет агрессивные действия.

«Принципиально то, что Украина уже готовится к увековечиванию своей борьбы (музей создаёт, готовит кадровый резерв для замещения всех и вся на территории Крыма и Донбасса) и открыто говорит о том, что большая часть населения Донбасса должна покинуть территорию ЛДНР, иначе окажется в украинской тюрьме в случае реинтеграции региона в состав страны. Безусловно, Киев делает серьёзный вызов при том, что переговоров между лидерами России и Украины быть не может. Одной рукой Киев договаривается о поставках газа, другой — принимает подобного рода законы. После принятия законопроекта Россия должна полностью лишить Украину российского газа», — считает эксперт.

При этом Киев, указал Антон Бредихин, фактически признаёт территорию Донбасса российской.

«Важно то, что Украина, по сути, признаёт территорию ЛНР и ДНР российскими. И признаёт власти ЛДНР российскими. Это очень важный аспект, который подчеркивает статус республик и местных властей. Безусловно, что после принятия такого закона возможны случаи повторения событий 2008 года, о чём так активно говорит и украинская власть и их западные кураторы, а именно — нападение Украины на ЛДНР, которое по срокам не определено, но есть диапазон с декабря по февраль. В этом случае Киев получит молниеносную реакцию от России, что так ему и требуется. Киев готовится к тому, что война будет не с Донбассом, а с Россией», — заключил эксперт.

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