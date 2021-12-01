1 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 13:07 — REGNUM Информация, согласно которой ведущий аналитик компании Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile Review Эльдар Муртазин заявил о том, что российские операторы связи отказались от безлимитного интернета для новых абонентов, а для действующих тарифов произошли изменения, вызвала обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 1 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Пользователь интернета Иван Шилов © ИА REGNUM

"Жадные капиталисты, больше и сказать нечего. Я вот за безлимит 650 рублей в месяц плачу, им этого мало что ли? Я на одном YouTube не один десяток гигабайт в месяц посматриваю, сколько я платить теперь должен буду, если решусь заново подключиться?!» — возмущается Григорий Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что безлимитный мобильный интернет — крайне важная вещь для многих российских граждан и неправильно лишать их доступа к неограниченному контенту в интернете, к которому они привыкли.

«Так если безлимитом мало пользуются, зачем тогда его убирать? Причём одновременно у всех операторов! Цирк, блин, с целью обдиралова граждан. В интернете стало тонны рекламы. Их средний лимит трафика в 20 гигабайт сожрёт за неделю одна реклама. XXI век, блин, всюду интернет, а они нам впаривают, что безлимит якобы не нужен. У меня слов нет!» — написал Артём С.

Некоторые комментаторы отмечают, что мобильные операторы пытаются сэкономить на своих клиентах, покрывая издержки от неблагоприятной экономической ситуации в России.

«Вот тебе и экономический рост. Компании сокращают издержки, пытаются теперь стричь со своих клиентов как можно больше бабла. А в отчётах правительства звучат красивые циферки. На деле мы видим, что происходит», — пишет Антон К.

Люди в интернете Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что данная ситуация не станет ни для кого трагедией, ведь сам по себе мобильный интернет никуда не делся, а значит, люди просто изменят свой подход к использованию трафика.

«А зачем вообще мобильный безлимитный интернет? Сколько вам трафика надо, чтобы фильмы в интернете смотреть? Торренты официально заблокированы, вам там скачивать ничего нельзя», — отмечает Сергей И.

«Всё будет зависеть от цен на тарифы. По идее, если обратиться к цифрам, то за месяц можно потратить максимум около 20 гигабайт трафика при постоянном использовании. Безлимит около 400−500 рублей. Например, мой тариф 400 рублей за 50 гигабайт, Лично мне их хватает месяца на три. Так что если вы, конечно, не используете мобильный интернет для игр или скачивания больших объёмов информации, то, как по мне, такой вариант даже может быть экономным. Опять же, всё зависит от цены», — поделился своим мнением Павел Г.

Ряд пользователей указывает, что после прихода в Россию пандемии коронавируса жизнь многих российских граждан перешла в онлайн и им крайне необходим безлимитный к нему доступ.

Дистанционное обучение Mos.ru

«Сейчас всё ушло в онлайн. Люди теперь по работе на удалёнке сидят. Понятное дело, что работодатель обязан сотруднику интернет оплачивать, но, к примеру, школа ученику на дистанте ни за какой интернет платить не будет. А он денег стоит. Альтернатив никаких нет. Не везде есть широкополосный проводной интернет. Многие за городом, в посёлках сидят с мобильного, у них банально альтернативы нет никакой», — указывает Валерий Г.

Напомним, 30 ноября издание Mobile Review опубликовало материал, согласно которому ведущий аналитик компании Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile Review Эльдар Муртазин заявил о том, что российские операторы связи отказались от безлимитного интернета для новых абонентов, а для действующих тарифов произошли изменения.