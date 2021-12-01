Сеул, 1 декабря, 2021, 12:33 — ИА Регнум. За последние пять лет число социальных предприятий в Южной Корее значительно увеличилось. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства труда.

Michael Sean Gallaghe В Южной Корее

По состоянию на ноябрь 2021 года в стране насчитывалось 3142 социальных предприятия, что на 83% больше по сравнению с 2016 годом.

Сообщается, что в социальных предприятиях заняты более 61 тыс. человек. 60% из них — это пожилые люди, инвалиды и женщины, то есть люди, которые относятся к наиболее уязвимой категории населения.

Между тем объём закупок госучреждениями продукции, произведённой социальными предприятиями, вырос с $626 млн в 2016 году до $1,3 млрд в 2020 году.